La Juventus è pronta a salutare Cristiano Ronaldo. In attesa di ricevere l'offerta del Manchester City (che non vuole cedere il brasiliano Gabriel Jesus), i dirigenti bianconeri si sono già messi al lavoro per sopperire alla sua possibile partenza. Oggi a Torino c'è stato un incontro con Mino Raiola, agente di Moise Kean. L'attaccante italiano classe 2000 è tornato all'Everton dopo il prestito al PSG e la Juve sta cercando di riprenderselo con la stessa formula (diritto di riscatto).



ICARDI - L'idea degli uomini mercato bianconeri è di prendere un altro centravanti oltre a Kean. In questo senso si spiega il ritorno di fiamma per Mauro Icardi: l'argentino ex Inter ha la stessa scadenza contrattuale (giugno 2024). Il Paris Saint-Germain rischia di perdere Mbappé (sempre più nel mirino del Real Madrid), ma sta già trattando un nuovo acquisto: il brasiliano Richarlison dell'Everton.