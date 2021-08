Brutte notizie in casa Paris Saint-Germain. In attesa di abbracciare Leo Messi per una partita ufficiale, il club francese deve fare i conti con l'infortunio di Mauro Icardi, in gol sia con il Troyes che con lo Strasburgo, mentre è rimasto a secco contro il Brest. Come annunciato tramite una nota ufficiale, l'argentino soffre di una distorsione di secondo grado all'acromioclavicolare destro. Il ritorno in gruppo è stimato tra 3-4 settimane.