Oltre a Dejan Kulusevski, la Juventus in queste ore sta provando a vendere anche Rodrigo Bentancur. L'uruguaiano non ha mai convinto del tutto e questo elemento, unito alla necessità di fare cassa dopo il colpo Vlahovic, sta portando il club bianconero a cederlo, nonostante l'età (24 anni) e un futuro ancora tutto da scrivere.



TOTTENHAM PISTA CALDA - Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell'interesse prima del Lione e poi dell'Aston Villa per Bentancur, ma in queste ore (pur non essendo assolutamente il Villa ancora fuori dai giochi) la pista più calda è quella che riguarda il Tottenham, impegnato in una doppia trattativa con la Juve, sia per l'ex Boca Juniors che per Kulusevski.



LE CIFRE E IL BOCA - Il tempo stringe e le parti per il momento sono su due posizioni diverse: il Tottenham degli ex juventini Paratici e Conte spinge per il prestito, mentre Arrivabene e Cherubini vorrebbero una cessione a titolo definitivo. Per quanto riguarda la quotazione di Bentancur, la richiesta dei bianconeri è di 25-30 milioni, tenendo conto che una quota dell'incasso dovrà essere girata al Boca Juniors (ora il 35-37%, che scenderebbe però al 7% dalla prossima stagione previo pagamento di una quota pari a circa 2 milioni).