La Juventus continua a lavorare alacremente suo fronte Vlahovic per quello che sarebbe un colpo eccezionale. Importante per il club bianconero sarà anche fare cassa: in tal senso Cherubini potrebbe spingere più per la cessione di Bentancur all’Aston Villa rispetto a quella di Arthur all’Arsenal. I Villains sono pronti a prendere l’uruguaiano a titolo definitivo.