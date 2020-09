La Juventus non si fermerà ad Edin Dzeko e per l'attacco sta lavorando comunque anche alla possibilità di una quarta punta da regalare ad Andrea Pirlo. Secondo Repubblica sono 2 i nomi sul taccuino di Fabio Paratici: Moise Kean e Olivier Giroud, ma per entrambi ci sono perplessità su cifre e impatto.