Tramite un comunicato ufficiale, la Juve ha reso noto il report dell'allenamento odierno in vista della sfida di sabato sera contro il Bologna. Ecco la nota: "A due giorni da Juventus–Bologna (l’appuntamento all’Allianz Stadium è fissato per le 18.30 di sabato 16 aprile) i bianconeri proseguono la preparazione del match alla Continassa. La squadra si è ritrovata questa mattina al JTC: seduta odierna incentrata sulla fase di possesso palla per la costruzione sotto pressione e sulla finalizzazione su combinazioni di gioco. Domani, vigilia del match, l’appuntamento in campo è fissato per il mattino. A seguire, alle 14.00, conferenza stampa di Mister Allegri come sempre in diretta su Juventus TV".