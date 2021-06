Dopo l'addio di Gigi Buffon la Juventus si è messa alla ricerca di un vice Szczesny. Il secondo portiere non è certo la priorità del mercato bianconero nel quale Allegri ha già chiesto un centrocampista - priorità a Locatelli - e un attaccante, al di là del futuro di Ronaldo. Per sostituire Buffon, invece, secondo la Gazzetta dello Sport la Juve sta pensando ad Antonio Mirante, portiere cresciuto bianconero che potrebbe arrivare a zero dopo la scadenza di contratto con la Roma.