Prima giornata della stagione 2020-21 per la Juventus. Questa mattina i giocatori che non hanno disputato l'ultimo Europeo e l'ultima Coppa America si ritroveranno al JMedical per le sottoporsi alle visite di rito. Saranno presenti, oltre a un gruppo di giovani (Da Graca a Dragusin, passando per Correia e Di Pardo), Arthur, Dybala e McKennie, Frabotta e Pinsoglio, più i rientri dai prestiti, Perin, Pellegrini, Pjaca e Rugani.



RIENTRI - Domani si inizierà a fare sul serio con gli allenamenti. Lavoro atletico la mattina, tattico nel pomeriggio. Capitolo nazionali: i primi a rientrare saranno Demiral e Szczesny, seguiti da De Ligt, Kulusevski, Rabiot, Ramsey e Ronaldo, che si sono fermati agli ottavi. Poi toccherà a Morata, uscito in semifinale all'Europeo, infine gli azzurri Bernardeschi, Chiesa, Chiellini, Bonucci e i sudamericani Alex Sandro, Bentancur, Cuadrado e Danilo, attesi tra fine luglio e inizio agosto.