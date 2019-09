Non sarà il Napoli e mai lo diventerà, per stessa ammissione di Maurizio Sarri. Ma la Juventus, come accaduto ai partenopei negli anni sarriani, ha trovato nei suoi terzini elementi di particolare importanza. Su tutti, come riporta Tuttosport, c'è Alex Sandro, che ha numeri da top di ruolo in Serie A.



DATI - Il brasiliano finora ha partecipato alla creazione di 7 palle gol, 1,75 a partita, più del triplo della media nel ruolo in Serie A (0,53). In più, è arrivato al cross dal fondo già in 10 occasioni, facendo registrare un 2,5 a partita ben superiore all'1,2 degli altri terzini mancini. Chiudono il cerchio i 203 passaggi messi a statistica, di cui 41 per Matuidi e 29 per CR7, a dimostrazione che sulla sinistra si sono sviluppate tante trame del gioco della Juventus.