A pochi minuti dalla sfida ta Juventus e Inter valida per la Supercoppa italiana, il difensore bianconero Alex Sandro ha parlato così a SportMediaset: "La vittoria con la Roma ci dà fiducia, ma dobbiamo stare attenti fin dall'inizio perché anche loro arrivano da un successo importante. Non credo che ci siano favorite, è una finale e in questi casi non esiste mai una squadra in vantaggio rispetto all'altra. Non c'è una formula segreta per vincere questa partita, dobbiamo solo scendere in campo e fare il nostro meglio".