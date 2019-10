Alex Sandro è tornato a brillare. Il terzino brasiliano ha dichiarato: "La Juventus ha sempre una mentalità vincente - si legge su Tuttosport -, come l’anno scorso e quelli ancora precedenti. La squadra ha vinto e vuole vincere ancora. Cosa ci ha insegnato il Bologna? In ogni partita c’è da imparare e sabato abbiamo capito che le partite devono essere chiuse subito, anche contro squadre che giocano tanto sulle ripartenze come i rossoblù. In questo senso dobbiamo fare meglio".



LOKOMOTIV MOSCA - "Sarà una partita difficile, perché anche loro vogliono e devono vincere per continuare il loro percorso in Champions. Però noi siamo pronti. Dobbiamo pensare a recuperare bene perché poi anche a casa loro sarà un’altra sfida dura".



FORMA - "Se non sono mai stato così bene? E’ vero, ogni anno mi sento meglio. L’importante è vivere il presente, adesso sto bene, però so che c’è da migliorare".