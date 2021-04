Alex Sandro rappresenta un giocatore importante per la Juventus, ma non fondamentale. Dopo annate di alti e bassi, la dirigenza bianconera sarebbe ben disposta ad ascoltare offerte per l’esterno brasiliano, con l’intento di rifondare la fascia sinistra con un nuovo innesto. Stando a quanto riporta la stampa inglese, il Chelsea farà un tentativo per Alex Sandro. Il tecnico dei Blues Tuchel lo avrebbe voluto anche ai tempi del Paris Saint-Germain, e sarebbe disposto a mettere sul piatto almeno 20 milioni di euro.