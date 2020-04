Presente e futuro: come sempre in casa Juve si ragiona già sul lungo periodo, Il mercato infatti è sempre vivo, seppur sonnolente. Le pianificazioni per la prossima stagione sono già iniziate, e coinvolgono anche la difesa, con la corsia mancina che vedrà dei sicuri cambiamenti.



CONFERMATO MA... - Luca Pellegrini è stato protagonista al Cagliari, dove ha disputato un’ottima stagione, e tornerà alla base, per giocarsi le sue carte in ritiro. Poi si vedrà. Alex Sandro invece dovrebbe restare alla Juve. Questa è l’idea del giocatore e della stessa società, soddisfatta del suo rendimento nonostante alcuni momenti difficili. Il brasiliano sarà confermato, a meno di offerte molto importanti. C’è però una variabile che potrebbe far cambiare la situazione.



PEDINA - Il terzino piace a diverse big in giro per l’Europa: Manchester United, Chelsea, PSG e Real Madrid. La Juve, come detto, intende andare avanti con il suo laterale mancino, ma oltre ad offerte potenzialmente clamorose, con alcuni di questi club potrebbero aprirsi scenari di mercato diversi. Alex Sandro potrebbe infatti essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare, senza esborsi economici monstre, ad alcuni degli obiettivi principali per la prossima estate: Icardi (che potrebbe essere riscattato dal PSG) e Pogba in testa, Marcelo solo leggermente defilato. Idee e valutazioni in corso, se ne riparlerà tra qualche settimana.