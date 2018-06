Dubbi sul futuro di Alex Sandro in casa Juventus. Il terzino brasiliano era ad un passo dal Chelsea la scorsa stagione e la Premier potrebbe essere una destinazione più che plausibile per l'ex laterale del Porto che interessa molto al Manchester United di José Mourinho. Lo Special One, tuttavia, non ha ancora presentato un'offerta cash per il terzino ex Porto. Ci sono stati anche dei contatti tra l'entourage del giocatore e la Juve, ma per ora non si registrano passsi avanti.