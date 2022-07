A un mese e mezzo dall’ultima partita ufficiale, la Juventus riparte con l'inizio della stagione 2022-23 alla Continassa, con l'arrivo di una prima tranche di giocatori tra prima squadra e Under 23. Domenica 10 luglio l'inizio del ritiro con tutti i presenti, a cominciare dal tecnico Max Allegri. Poi, juventini vecchi e nuovi che sono stati impegnati con le nazionali e che quindi hanno avuto qualche giorno in più di vacanza. Da De Sciglio a Zakaria, da Arthur a Danilo e Chiesa, oltre al rientrante Fagioli: tra chi deve recuperare e chi, invece, non ha avuto impegni extra, sono tutti attesi per oggi. Oltre a loro anche gli Under 23 normalmente aggregati: Soule', De Winter, Riccio, Da Graca, Ranocchia e Nicolussi Caviglia. Non ci sarà Dusan Vlahovic, che procede con il recupero post pubalgia in Serbia. Lo Juventus Training Center inizierà a popolarsi nelle prossime ore, con un passaggio dei giocatori al J Medical per le visite di rito.