La Juventus non sta vivendo un momento facile dal punto di vista degli infortuni nel reparto difensivo. Ulteriore apprensione per i tifosi bianconeri arriva dalla Continassa, dove in mattinata sia Matthijs De Ligt che Radu Dragusin si sono recati al J Medical per sottoporsi a esami medici. Ieri l'olandese ha dovuto dare forfait all'ultimo momento per il match con lo Spezia, per il riacutizzarsi di una botta patita sabato a Verona, ma gli esami hanno avuto buon esito: nessuna lesione muscolare. Per Dragusin controllo di routine, in un periodo in cui i difensori della Juve, tra acciacchi e dolorini, sono davvero sfortunati.