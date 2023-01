, allenatore della, parla in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta con la Cremonese, primo match ufficiale dei bianconeri nel 2023."Aspettative? Buon anno a tutti. Domani ripartiamo dopo 52 giorni di stop con una partita complicata e difficile, la Cremonese nelle ultime partite in casa non ha subito gol. Col Napoli ha fatto una partita tosta, ha preso gol solo alla fine. Tira molto in porta, è quinta in classifica in quella graduatoria. Bisogna avere grande rispetto e umiltà, è la ripresa e sarà complicata""Quando tornerà? Sta correndo, la cosa più importante è che momentaneamente il ginocchio non dà fastidio. Non è gonfiato. Nel giro di 15-20 giorni potrà essere con la squadra, dipende dalle evoluzioni, quando si alzano i ritmi vedremo quanto e come potrà allenarsi con la squadra. Vedremo step by step"."Se può avere un minutaggio lungo a Cremona? Per la formazione di domani dovrò valutare e decidere, sono tornati i due argentini e stanno discretamente bene. Domani quasi sicuramente, a meno che non succeda qualcosa oggi, andremo tutti a Cremona. Sulla formazione valuterò oggi"."Sta meglio, ha lavorato con la squadra, è pronto per un segmento di partita. Domani sarà importante, c'è chi è più in ritardo, ma chi ha lavorato sta discretamente bene"."Se dovevano rientrare prima? No, assolutamente no. Emergenza mai avuta, quelli che sono rimasti hanno lavorato molto bene. Dobbiamo guardare da oggi fino al 5 giugno, non possiamo guardare una partita. Farli rientrare un giorno prima non avrebbe cambiato niente, lì hanno seguito un programma di una settimana di lavoro. Giusto godersi la settimana della vittoria del Mondiale, non capita tutti gli anni"."Szczesny oggi valuterò se farlo rientrare. I tre brasiliani stanno bene, dovrò valutare perché poi rigiochiamo. In questo momento gestire le forze e fare dei cambiamenti credo che sia una buona soluzione"."Parlare di mercato in questo momento non serve a nulla, pensiamo al campo. Rabiot sta bene, è tornato dal Mondiale con tanta voglia ed entusiasmo. Siamo concentrati su cosa c'è da fare"."Se temo contraccolpi? E' un argomento su cui la società si è già espressa il 30 novembre con un comunicato, non ho altro da aggiungere".In aggiornamento