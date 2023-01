Nella settimana tra il 2 e il 9 novembre del 2021, lacelebrò due nuovi inquilini di panchine discretamente prestigiose:L’italiano con un curriculum da giramondo pieno di medaglie e reduce dallo scudetto interista, con successivo divorzio e buonuscita milionaria perché. L’inglese con una carriera fidelizzata al, sia da giocatore che da allenatore, ma reduce da un anno di forzata inattività causata da una retrocessione proprio con il Bournemouth., nella prima settimana di gennaio 2023,. In un anno e un paio di mesi,, in proporzione ai giocatori già in organico, anche se, riconducibile al fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Ma le due squadre partivano da situazioni molto lontane.Questa (lunga) premessa per specificare che:- i meriti del Newcastle vengono attribuiti a Eddie Howe da pochi in Inghilterra, pochissimi in Europa e nessuno in Italia.- i demeriti del Tottenham vengono attribuiti ad Antonio Conte da pochi in Inghilterra, pochissimi in Europa e nessuno in Italia.Se avete letto distrattamente, ecco un’altra versione, ancor più esplicativa.. La carriera e la fama parlano in favore dell’allenatore italiano che - quando ha allenato squadre valide - ha vinto ovunque e comunque. È normale che ci sia nei suoi confronti una meritata riverenza. Quel che sembra meno normale, semmai, è cheSembra una sequenza standard, da basica intelligenza artificiale:Lui ha dato e fatto il massimo, i giocatori no. E il club nemmeno, ovvio. Guai a far notare che. Problematico sostenere chePensierino finale.. Certo.. Perciò non è giusto ripetere sempre la stessa storia, proponendo zero critiche nei suoi confronti.