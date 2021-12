Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla ai microfoni di Dazn dopo l'1-1 della sua squadra sul campo del Venezia: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene, creando e calciando in porta. Poi c'è stato un blackout di 10-15 minuti fino al gol del Venezia, la stessa cosa ci era già successa anche a Salerno. Solo che lì eravamo stati fortunati, avevano preso il palo, oggi invece no. Bastava avere la pazienza di giocare 2-3 palle sulle punte e far passare quel momento, invece non ci siamo riusciti. Sono due punti che abbiamo buttato contro un ottimo Venezia".



Allegri prosegue: "Loro avevano i due centrali ammoniti, quindi bisognava attaccare la profondità, costringerli al fallo, e questo non l'abbiamo fatto. Poi abbiamo avuto la pazienza dopo il gol di allargare il gioco, abbiamo fatto un bel po' di cross, ma siamo stati un po' imprecisi dentro l'area".​



SU DYBALA: "Con Dybala abbiamo rischiato. C'è un legame tra la sostituzione di mercoledì e l'infortunio di oggi. Sembrava che stesse bene, invece no".