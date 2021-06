Prima che lo mandassero via dalla, nel 2019,: "". La frase, riportata da Repubblica lo scorso 13 aprile, diventa ancora più importante oggi, dopo l'annuncio del ritorno di Allegri in bianconero. E' davvero particolare, segnata da due passaggi: oltre alle motivazioni economiche legate alla tassazione, e al valore della Juve,di accettare l'offerta bianconera, nel 2018, fu determinata anche dalla, la cui impostazione di gioco aveva ben impressionato il portoghese nelle sfide in Champions fra Juventus e Real nel 2015, 2017 e 2018., con ilappena dopo l'eliminazione dalla Champions contro l'Ajax (il senso era chiaro: l'allenatore ha avuto paura). Allegri replicò con un "Ronaldo è deluso, come tutti noi", ma non c'è dubbio che, voluta da Paratici e Nedved poche settimane dopo, fu orientata anche dalla volontà di Cristiano.