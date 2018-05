Ieri Massimiliano Allegri ha tenuto l'ultima conferenza stampa della stagione. Tra le dichiarazioni rilasciate ai media anche un attacco neanche troppo velato al Napoli che non si è complimentato con la Juve dopo la vittoria dello scudetto: "Chi non si congratula con questa Juve non ha rispetto del lavoro che i giocatori hanno fatto in questi anni", ha dichiarato Allegri. "Non si può mettere in discussione una squadra che vince quattro scudetti, quattro coppe Italia ed è arrivata in finale. Non si può paragonare a una squadra che non ha giocato neanche una finale pur facendo cose straordinarie."