Sarà quindi una Juve più credibile e meno condizionata dalle assenze quella di Malmoe, per quanto l'elenco degli indisponibili appaia comunque piuttosto affollato: fuori lista Kaio Jorge (in ogni caso infortunato) e Luca Pellegrini, ancora infortunato Arthur, non recupera Federico Chiesa e si ferma Federico Bernardeschi. Ma poter di nuovo contare su Danilo e Alex Sandro, Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado, soprattutto su Paulo Dybala, rappresenta un'ottima notizia per Allegri che sa di non potersi permettere una falsa partenza pure in Champions.Così, salvo sorpresa legate a una difesa a tre già iniziale per il momento fuori programma, la Juve dovrebbe proporre di nuovo il 4-4-2 asimmetrico su cui si sta lavorando da un po' alla Continassa. In porta Wojciech, confermatissimo nonostante errori pesanti e critiche feroci ma inevitabili. Poiterzini, conal fianco di Leonardo(per Giorgio Chiellini si prospetta un duello rusticano con Zlatan Ibrahimovic domenica sera). Scelte più o meno obbligate a centrocampo, a destra si rivedrà Juan, poi Rodrigoal fianco di Manuele Adrienfalso esterno. Davanti via libera a Paulocon Alvaro. Perché le assenze hanno avuto un loro peso decisivo, ma non è tutta colpa di chi non c'era se fin qui l'avvio della Juve è stato, per usare la definizione data da Allegri in conferenza stampa, “disastroso”.