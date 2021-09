. Il motivo lo ha spiegato chiaramente Giorgio Chiellini al termine, a chi chiedeva al capitano un pensiero per Cristiano Ronaldo arrivava una risposta piuttosto chiara: «Ronaldo è il passato, questa è e sarà la Juve di Dybala». Ecco che se in un momento particolarmente delicato viene a mancare il leader tecnico, quello designato per prendere per mano la squadra, allora diventa tutto più difficile. Comunque bisogna andare avanti e voltare pagina, prima ancora di proiettarsi sulla sfida al Milan è il Malmoe a rappresentare la prossima sfida della Juve, quella da non fallire in alcun modo.E allora se in campo è tutto pronto per mettere Paulo nelle condizioni di fare quello che vuole, cioè assumersi le responsabilità che solo un numero 10 e un capitano può fare.Ogni settimana può essere quella buona ormai da tempo, questa volta Pavel Nedved ha lanciato messaggi rassicuranti, Jorge Antun ha in programma il rientro in Argentina e sta solo aspettando di concludere questo tormentone. È rimasta una questione di soldi, anche o soprattutto, in questo rettilineo finale. Pr (leggi qui) . Di questo ormai si occupa solo il suo entourage, Paulo intanto ha in testa solo ed esclusivamente un obiettivo: tirare fuori la Juve dalla crisi. Come solo un campione, un leader può fare. Questa è la sua Juve, ora tocca a lui.