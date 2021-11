Arrivano ancora una volta brutte notizie dall'infermeria della Juventus dove al termine della seduta di allenamento di ieri si è fermato, ancora una volta per un problema muscolare, il centrocampista gallese Aaron Ramsey.



Come raccontato oggi in conferenza stampa da Massimiliano Allegri l'ex Arsenal ha accusato a fine allenamento un risentimento muscolare ai flessori della coscia ed è da valutare per le prossime gare che per la Juventus non sono da sottovalutare.



Salvo miracoli dell'ultim'ora Ramsey sarà costretto a saltare quasi sicuramente la partita in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma contro la Lazio, ma resta in dubbio anche per la gara di Champions che può valere il primo posto nel girone contro il Chelsea e quella in programma sabato prossimo alle 18 in casa contro l'Atalanta.