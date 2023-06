Sono durate poco le vacanze di Massimiliano Allegri, che martedì ha incontrato la società per fare il punto sul futuro e programmare la nuova stagione. Dopo essere rimasto a Milano per il funerale di Silvio Berlusconi, presidente che il tecnico ha avuto ai tempi del Milan, e per una cena con Adriano Galliani, Arrigo Sacchi e Ariedo Braida, l'allenatore della Juventus è partito per Coverciano.



Allegri infatti terrà una lezione di tattica nel centro tecnico dove si allena la nazionale italiana davanti agli aspiranti allenatori. Non è la prima volta che il tecnico livornese veste le panni del "professore", già nel 2019 aveva tenuto una lezione sempre a Coverciano.