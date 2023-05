Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-1 sul Lecce, nella 33esima giornata di Serie A: "Come sta De Sciglio? Purtroppo ha una lesione al crociato, una cosa che ci fa star male. La partita era da chiudere, abbiamo avuto tante occasioni, contro una squadra che ha messo in crisi tutti gli avversari, abbiamo rischiato di pareggiarla, concedendo troppo. Vlahovic? Ha fatto un gol straordinario e ha finito la partita in crescendo a campo aperto. Lui si è scontrato con una realtà che non conosceva, arrivando dalla Fiorentina dove tutto era bello. Gli servirà da esperienza. Paredes? Ha fatto bene, è stato equilibrato. Bonucci ha fatto una partita importante, ai suoi livelli, così come Bremer. Una vittoria meritata contro un ottimo Lecce, non sapevamo neanche più come si esulta, tanto era che non vincevamo. Fra Bologna e oggi abbiamo sbagliato troppo davanti, non possiamo tenere aperte le partite. L'Atalanta domenica? Dobbiamo essere bravi e lucidi e andare a giocarcela, è uno snodo importante. Bisogna arrivare a 73. Domenica, con gli incontri che ci sono, sarà uno snodo importante, sapremo tante cose per la Champions. Pogba? E' entrato bene, per la prima volta l'ho visto bene e fiducioso. Non è in condizione di giocare 90' minuti, ma se i minuti che fa li gioca così può essere determinante".