Massimilianoha parlato in conferenza stampa prima di, ultimo appuntamento stagionale dei bianconeri. Tanti gli argomenti trattati dall’allenatore, ecco le sue parole.- ‘Stiamo bene, abbiamo fatto buoni allenamenti.Non dipende da noi ma. Per loro sarà la partita della stagione, una bella partita visto che loro non hanno più nulla da chiedere al campionato’.– ‘Mi aspetto una, una bella partita. Impegno c’è stato sia a Empoli che col Milan. I ragazzi non sono robot, è stata una stagione dura che ci ha messo alla prova. Non ho nulla da rimproverargli’– ‘A fine stagione si fa sempre il punto su come è andata l’annata.. L’ultimo pezzo della stagione è stato anomalo ma. Scelte sbagliate? Non ha senso avere rimpianti. Quando le si prende lo si fa pensando siano quelle giuste’‘Ognuno di noi da questa annata deve uscirne, ci ha aiutato a riflettere e a essere più equlibrati.– ‘A Udine è stata la mia prima partita dopo il ritorno qui, fu una partita strana segnò Ronaldo e gli fu annullato il gol.Ci sono state delle difficoltà, sapevo ci sarebbero state. Ma sono tornato qui e continuo a lavorare qui con grande entusiasmo.abbiamo inserito giocatori giovani utili per noi e per il calcio italiano, sono un patrimonio. L’anno prossimo sarà un anno diverso, aspettiamo domani e capiremo quali competizioni faremo, così possiamo programmare’.‘Ai tifosi non devo dire nulla. Tutti quelli che lavorano qui non hanno nulla da recriminare a livello di. Fa parte del gioco ricevere critiche se non si vince, l’unica cosa che possiamo fare è lavorare con serenità e professionalità, cercando di sbagliare il meno possibilie.Quando non si vince è così.– ‘Incedibile?. In settimana non si è allenato bene. Domani non ci sarà, come non ci saranno Bremer, Fagioli, De Sciglio e Pogba. Dusan ha avuto una stagione difficile per gli infortuni, è un giocatore importante che ha fatto comunque 10 gol e‘Della prossima stagione parleremo dopo Udine.Si vede tutto nero ma non è così, di cose buone ce ne sono. La base è buona.Vedremo dopo Udine. Incontro con la società? Prima bisogna sapere cosa sarà di noi l’anno prossimo.‘Con i ragazzi parlo ogni giorno, anche con quelli che sono in scadenza. Negli ultimi giorni è successo di tutto,. Ora conta tirare fuori l’energia che ci rimane e giocare. La prossima sarà una stagione ancora più importante’.