Dopo la sconfitta interna contro il Monza, ai microfoni di Dazn parla Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus.



La partita: "Un primo tempo così non l'avevamo mai fatto, e questo ci deve far riflettere. Dobbiamo essere tutti responsabili".



Il periodo: "Nelle ultime tre partite un punto e subiti dieci gol, facilitati da noi. Oggi il secondo gol lo hanno fatto con una facilità disarmante. E' vero che sul campo abbiamo fatto 38 punto, ma al momento ne abbiamo 23".



La mentalità: "Poco cattivi, bisogna rientrare nella stagione a livello mentale, come prima di Napoli. Le partite si possono anche perdere, ma in un altro modo. Non possiamo farci infilare a difesa schierata, dobbiamo migliorare e farci trovare pronti".



Duro muso: "Noi ora dobbiamo lavorare sul campo, senza pensare alle cose fuori campo. Chi non è in grado di farlo non può giocare".



Le coppe: "Coppa Italia ed Europa League non sono prioritarie rispetto al campionato".



Milik: "Milik ha qualcosa al flessore, sicuramente starà fuori. Recuperiamo Vlahovic, Kean oggi non ha fatto bene ma finora ha fatto gol".



Obiettivo: "Quota Champions? In questo momento non si possono fare calcoli, ripeto solo che non possiamo prendere gol così".



Poi, in conferenza stampa, Allegri ha aggiunto: "È il momento più delicato? Non ci sono alibi. Bisogna fare punti che ci portino alla salvezza minimo e se non guardiamo la realtà ci facciamo male. Bisogna ricreare l'attenzione e bisogna ripartire".