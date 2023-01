La stangata della giustizia sportiva rischia di avere ripercussione anche sul mercato della Juventus. Tutti tornano in discussione: dall'allenatore Allegri al direttore sportivo Cherubini (che sarà squalificato e quindi non potrà occuparsi del prossimo mercato) fino ai calciatori (Di Maria, Rabiot e Vlahovic su tutti), non ci sono certezze per il futuro.



Il sogno dei tifosi resta il ritorno di Antonio Conte: sembra l’uomo giusto per ricostruire, però ha anche uno stipendio decisamente fuori portata. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la ricongiunzione, ammesso che la nuova dirigenza voglia ripartire da lui, sarebbe possibile solo se l’ex capitano bianconero facesse una scelta di cuore, rinunciando a una fetta consistente del suo ingaggio annuale per far rinascere la sua Signora.



Manna e Tognozzi, che lavorano da tempo al suo fianco, sostituiranno Cherubini nell’immediato, ma a giugno potrebbero esserci sorprese: non è una novità che la Juventus stia monitorando altri profili, tra cui Giuntoli del Napoli e Massara del Milan, ma il rischio è che il club adesso perda appeal anche per i dirigenti.