Curioso in tempo di verdetti post-elezioni, maper essere vera,vero cavallo di battaglia del tecnico livornese:su sette partite in Serie A,in Champions League, già probabilmente decisivi in ottica qualificazione agli ottavi.: per questo l'allenatore e il suo staff stanno vagliandosterile e privo di risultati e interpreti adatti,. Già a partire dalla sfida di domenica sera contro il Bologna, nella quale la Vecchia Signora non potrà assolutamente fallire.Da questo punto di vista, anche, da non sottovalutare. A partire dal tanto discusso Leonardoin grande difficoltà in bianconero, maLa differenza? Il, da sempre il preferito del capitano di club e Italia: più possibilità di esercitare la propria balistica nel lancio, meno incombenze sulle marcature. Un moduloche al Torino ha fatto le proprie fortune e quelle di Juric giocando in questo modo.- Questione esterni. E' vero che, per motivi anagrafici e di decadimento fisico, il gioco a tutta fascia tipico del 3-5-2, per 90 minuti. E' anche vero però chenella sfida stravinta dalla Serbia contro la Svezia, che soprattuttogià prima della sosta per il Mondiale, garantirebbero corsa, assist e copertura.ma avendo alcune carte da giocarsi in alternativa, come il colombiano ed eventualmente anche De Sciglio, dato che probabilmente Danilo scalerebbe nei 3 dietro.- Un modulo ideale, pure per gli interpreti d'attacco.e le cose migliori in stagione le ha fatte intravedere proprio. Un collega in grado di spartirsi la lotta con i difensori avversari, con cui dialogare e di cui sfruttare gli spazi creati:Tutto lascia pensare dunque a una modifica in corsa, per provare a rilanciare la squadra. Ultima chiamata, o poco ci manca.