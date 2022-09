Giornata di verdetti in Nations League. Si chiudono infatti due gruppi di Lega A, due di Lega C e uno di D. Nelle ultime sfide, riflettori puntati soprattutto sul gruppo con Francia, Danimarca e Croazia. Il match-clou però è Olanda-Belgio, entrambe alla ricerca del pass per le Final Four. Si parte alle 15 con Andorra-Lettonia e Moldavia-Liechtenstein poi altre 8 gare. Le seguiremo LIVE.