Il rapporto tra Massimiliano Allegri e la Juventus si è chiuso bene (non con tutti) e a volte Max si è rivisto anche a Torino sebbene, adesso, faccia base a Milano. Come riferisce Tuttosport capita che l'ex tecnico bianconero parli al telefono con Andrea Agnelli e mandi messaggi ai suoi ex calciatori. Un rapporto cordiale che non sfocerà in un ritorno. PSG o Premier attendono il livornese per la sua prossima esperienza professionale.