Nel tormentato avvio di stagione dellache emerge, uno dei pochi: ad oggi, i bianconeri hanno, con 11 gol subiti in cinque partite, in campionato la fase difensiva regge, permettendo alla Juve di portare a casa un filotto di tre vittorie consecutive in vista del derby d'Italia di domenica con l'Inter, match che a questo punto si presenta come un vero e proprio spartiacque della stagione.e al tipo di gioco praticato dalla sua squadra, ma all'allenatore livornese va dato atto di possedere ancora ledi una squadra. Merito ancora maggiore se si considera il gran numero di infortuni che ha colpito la difesa bianconera (così come altri reparti della rosa), nella quale si sono fermati ai box, a turno, i vari Szczesny, Bonucci, Bremer, De Sciglio e Alex Sandro.Un tempo si diceva che la miglior difesa è quella che vince il campionato. Oggi il calcio è cambiato e l'assunto non è più del tutto vero, anche se il dato relativo al numero di gol subiti resta di grande importanza., perché l'altra faccia della medaglia è rappresentata, da un lato, dalla scarsa prolificità sotto porta (in campionato, Napoli, Milan, Inter, Lazio e Udinese hanno segnato di più, l'Atalanta come la Juve, solo la Roma ha fatto peggio fra le prime otto della classifica), e, dall'altro, dal fatto che, mentre l'attacco fa ancora più fatica.