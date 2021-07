Massimiliano, allenatore della Juventus, con la passione per le corse dei cavalli, ha chiamato uno dei suoi cavalli..., nato 2 giorni prima della conferenza stampa, ormai leggendaria, dell'arrivo a corto muso. Allenato da A&G. Botti, il cavallo, maschio, nato il l'11 aprile 2019, è di proprietà della Meridian International Sarl per il 40%, di A&G. Botti per un altro 40% e Massimiliano Allegri per il restante 20.- Nella conferenza stampa prima della, gara giocata il 13 aprile 2019, Max, dopo la sconfitta, aveva spiegato come vincere di tanto o di poco, corto muso appunto, non cambiasse niente,