Tutto sommato, grosse cose non potranno essere inventate. Così Max Allegri ha già le idee chiare in vista della gara di Cremona. La sua Juve scenderà in campo con Szczesny (o Perin nel caso in cui il collo del polacco dovesse fare le bizze), Danilo, Bremer, Alex Sandro in difesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot in mediana, Kostic a sinistra, Milik e Kean là davanti. E a destra? Qui c'è il dubbio: provato Aké, potrebbe essere McKennie a essere adattato in quella zona di campo, con Barbieri terza alternativa.