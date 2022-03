Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto a Prime Video prima della sfida di Champions League con il Villarreal: "Bisogna giocar bene, una partita di pazienza contro un'ottima squadra. Bisogna essere bravi, Emery ha vinto tanto in Europa. Bisogna disputare una ottima gara. I cambi sono importanti, vediamo cosa accadrà durante la partita. Può diventare una gara tattica o magari si sblocca subito. Cosa significa questa partita? Tanto. Raggiungere i quarti sarebbe un grande risultato, soprattutto per essere in corso su tutti i fronti negli ultimi 50 giorni. Ho detto ai ragazzi che se non si vogliono allenatore bisogna passare il turno".