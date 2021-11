Il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dal fischio d'inizio del match di Champions contro il Chelsea: "La sensazione è bella, stasera sarà una bella gara e ci giochiamo il primo posto nel girone con i campioni d'Europa. Il campo è molto veloce, bisognerà essere bravi".



Un pareggio può andare bene?

"Tanto poi in Champions primo o secondo posto conta relativamente. Stasera sarà una bella gara soprattutto per migliorare sul piano tecnico, poi penseremo a sabato".



Qualcosa in voi è cambiato?

"Non mi piace pensare a cosa è cambiato, c'è solo da fare... Stasera c'è da giocare in questo bello stadio, siamo fortunati a essere qui. Poi penseremo a sabato, senza pensare a ciò che sarà tra 3-4 mesi. In questo momento dobbiamo pensare solo al momento".