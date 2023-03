Così Max Allegri analizza la vittoria di Friburgo in conferenza stampa, non nascondendo un volto scuro a dispetto della netta qualificazione ottenuta in Germania. Questi i temi principali toccati dal tecnico.



GATTI - "Federico ha disputato una buona prestazione ma la squadra ha ottenuto un buon risultato passando il turno”



MIGLIORARE - “Abbiamo sbagliato molto nella ripresa con la gestione della palla, dobbiamo migliorare, non possiamo giocare un secondo tempo così contro una squadra in dieci. Dovevamo difendere in area invece... dobbiamo migliorare".



VLAHOVIC - "Sono contento per il ritorno al gol di Dusan, si è sbloccato".



KEAN - “Non ero arrabbiato solo con Kean, la ripresa andava giocata meglio. Bisogna lavorare, abbiamo sbagliato molte scelte di passaggio. Loro erano in dieci e non era cambiato niente”



DI MARIA - “Non si è mai tolto il giaccone? Eravamo undici contro dieci in vantaggio, ho preferito non rischiarlo. Ma era a disposizione. Ora abbiamo tre giorni di tempo e sicuramente sarà disponibile contro l'Inter”.



CHIESA - "Sono contento perché ha fatto gol, era il più recuperabile di tutti, segnare un gol è stato importante”.