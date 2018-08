Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Particolarmente interessanti alcune battute sulla formazione che scenderà domani in campo contro i biancocelesti: ​"Per queste prime tre partite c'è da gestire la settimana, poi dal 16 settembre per fortuna iniziamo a giocare una volta ogni tre giorni. Devo fare delle scelte. Se si vince l'allenatore ha fatto bene, se perdiamo no. A prescindere da chi gioca dobbiamo vincere, solo così si accettano le scelte. E comunque le scelte, da quello che capisco, sono sempre impopolari. Andrebbero fatte anche più in generale non solo nel calcio."