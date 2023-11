, a DAZN, ha così commentato la vittoria della Juventus sulla Fiorentina."I tre punti e la prestazione dei ragazzi. La Fiorentina ha giocato bene, è difficile sfidarli, portano tanti uomini sulla palla e si muovono molto. Abbiamo fatto una bella azione per segnare, abbiamo sofferto nel primo tempo. Abbiamo avuto qualche situazione a campo aperto in cui abbiamo sbagliato la scelta del passaggio"."Inter Milan e Napoli sono più attrezzate di noi. Sono avanti nella costruzione, noi abbiamo giovani che stanno dando molto. Abbiamo fatto due partite diverse da oggi al Verona. Si vince soffrendo e attraverso un'ottima fase difensiva. Nel secondo tempo se Kostic si abbassava sulla riga di Rugani non riusciva ad aprire il gioco. Abbiamo avuto un po' di difficoltà nel palleggio, ma Szczesny non ha fatto nemmeno una parata nel secondo tempo. Dobbiamo migliorare soprattutto nel 2 contro 2 davanti. La Fiorentina ha giocato un'ottima partita, gli faccio i complimenti"."Non significa niente, il campionato è lungo. Noi abbiamo limiti e ci stiamo lavorando, sono ragazzi straordinari. Inter, Milan e Napoli ma soprattutto l'Inter sono fatte per vincere lo Scudetto, sono anni che costruiscono una squadra fatta per vincere il campionato. Ora abbiamo il Cagliari rimesso in piedi da Ranieri che arriva da tre vittorie. Poi ci sarà Juve-Inter che ha sempre un certo fascino"."La Fiorentina ti porta a fare un lavoro del genere. Nel secondo tempo la potevamo gestire meglio. Loro ti invogliano ad andare in campo aperto. L'importante è non spaccare la partita perchè può succedere di tutto, ha fatto un intervento straordinario di testa Rugani su un contropiede"."Stasera ha fatto una bella partita. Vlahovic ha lottato, Milik ha pulito palloni e avevamo bisogno di loro per abbassare i ritmi e la Fiorentina ha perso lucidità"."Me lo aspetto da tutti. Fabio è spesso criticato ma ha qualità importanti, va saputo aspettare. È cresciuto molto"."Quando aveva Barzagli, Chiellini e Bonucci gli era difficile trovare spazio. Difensivamente è tranquillo. Gatti invece deve migliorare la posizione, ha grande energia ma è una crescita normale da fare"."Rugani e Bremer e Gatti possono giocare tranquillamente anche a campo aperto. In area si muovono meno e hanno imparato a difendere molto. Sono stati bravi stasera. Se si gioca a campo aperto non abbiamo nessun problema. Aspettiamo i rientri di Danilo e di Alex Sandro e poi c'è Huijsen che è giovane ma molto bravo".A Sky Sport: "Siamo contenti per la vittoria, erano cinque anni che la Juventus non vinceva a Firenze. Nel primo tempo abbiamo fatto il gol con una bellissima azione, sull'intervento di Rugani dico che è un giocatore che è da 8 anni alla Juventus, merita di starci. Ormai gioca con l'esperienza di un veterano, ha fatto un intervento da grande difensore"."Del +7 sull'Atalanta, noi dobbiamo guardare ai nostri obiettivi. Abbiamo il Cagliari che viene da un buon momento, dovremo fare la nostra partita. Sarà molto difficile perché poi avremo la sosta, non dovremo rovinare quanto di buono abbiamo fatto fino ad ora".DIFENDERE DENTRO L'AREA - "Non è che abbiamo rinunciato, è stato anche merito della Fiorentina. Abbiamo avuto comunque delle situazioni importanti, dobbiamo migliorare su alcune situazioni. È normale che loro alzando il baricentro abbiano creato di più, loro sono molto bravi in uno contro uno. È il DNA della società, la settimana scorsa abbiamo fatto una partita nella metà campo avversaria, bisogna saper fare entrambe le cose. Su questo siamo migliorati, dobbiamo migliorare ancora in altre situazioni"."Davanti c'è una squadra che è costruita da anni per vincere gli scudetti, cioè l'Inter. Poi ci sono altre squadre come il Milan e il Napoli che sono più avanti di noi. Non dobbiamo esaltarci, mancano tante partite. Il nostro obiettivo è tornare a giocare la Champions. Miretti spesso viene criticato, oggi ha fatto un gran gol e un inserimento giusto".CAMBIASO - "I due davanti hanno fatto molto bene finché sono stati in campo, su Cambiaso mezzala domenica avremo squalificato Rabiot, qualcosa sicuramente lo proveremo in settimana".