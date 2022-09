Max Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con la Fiorentina:"Alla fine ero un po' arrabbiato, volevo che la partita finisse perché ci stavano mettendo in difficoltà. La palla persa è pesante, non siamo stati capaci di mantenere il vantaggio e questo è un rammarico. Intanto abbiamo fatto il quinto risultato utile consecutivo, ora pensiamo alla Champions e alle prossime uscite"."Di Maria è uscito, Paredes è uscito, ho dovuto alzare Cuadrado che non è abituato e mettere Miretti e Fagioli. La palla della Juventus è diversa da quella delle altre squadre, quella del possibile 2-0 era da gestire meglio e siamo passati all'1-1 e ad avere un rigore contro. In alcune situazioni dovevamo cambiare il gioco, invece al terzo passaggio tornavamo indietro. Ma sono contento del risultato".- "Oggi abbiamo giocato con Paredes e Di Maria, poi è entrato Bonucci, sono tutti giocatori che non erano al meglio".- "Mi sono rimasti due cambi, magari Kean poteva darmi un po' più di profondità e Milik farci uscire... Vlahovic si è riposato"."Non so ancora, dipende se qualcuno comincia a fare un filotto. Magari quel qualcuno siamo noi".