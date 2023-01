Erano attesissime le parole di Max, allenatore della, a poche ore dalla penalizzazione di -15 in campionato e alla vigilia del match con l'Atalanta. Ecco la sua conferenza stampa:"Domani sarà una partita importante, speciale,. Dopo ieri bisognaIo, lo staff e i giocatori siamo qui per questo, dobbiamo pensare solo al campo. Bisogna unirsi ancora di più con i tifosi, domani dovrà essere una serata bella e speciale"."Non cambia nulla dopo la penalizzazione., con l'Atalanta sarà una gara difficile, stanno facendo bene ma dobbiamo cercare di vincere.. la classifica che abbiamo momentaneamente è un dato di fatto. Abbiamo 22 punti e dobbiamo girare a 25. Fino a ieri avevamo 37 punti, a -1 dal secondo posto, con tutte le possibilità di giocarci la Champions e lo scudetto. Ne abbiamo ancora 60 da poter conquistare"."Non sarà una ripartenza,Ci siamo già passati un mese fa con le dimissioni del presidente, con tutta la serenità del caso, con l'impegno, la voglia e la determinazione di vincere le partite.. Ho parlato con, oggi lui e Ferrero parleranno con la squadra. Le situazioni spiacevoli vanno trasformate in opportunità"."Qui non si gioca mai con leggerezza,. Lavoriamo bene, recuperiamo i giocatori che sono fuori.ha fatto differenziato ma. La squadra sa cosa fare, non è cambiato nulla per noi".. In certi momenti bisogna essere responsabili di dove siamo e di ciò che facciamo.Quando tutte le cose vanno bene, siamo tutti bravi.e deve riguardare tutti"., una cosa che è certa è che. Ripeto: la società, con gli avvocati, hanno già fatto il comunicato. A noi della parte sportiva-campo non ci deve riguardare questa cosa,. Stare in silenzio, profilo molto basso, e prendersi questa sfida partendo da 22 punti. I ragazzi, sono convinto, faranno di tutto per ottenere il massimo e".. C'è anche l'aspetto umano oltre a quello professionale. Quando c'è stata la sentenza e mi è stata comunicata della richiesta sui 9 punti,per entrarci. La media Champions è quella lì,