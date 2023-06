Massimiliano Allegri ha parlato a Sky prima di Udinese-Juventus: "Partiamo dai complimenti per la Juventus Women, a Montemurro e per la direzione sportiva della società, che alla fine un trofeo l'ha portato a casa. Veniamo a noi: è l'ultima partita, le motivazioni sono importanti per il discorso Europa, anche se sappiamo che non dipende da noi. Veniamo da due sconfitte importanti che ci hanno precluso la Champions e vogliamo dare il massimo".



CHIESA - 'Voglio una prestazione buona da lui, sapevo delle difficoltà che avrebbe incontrato Federico in questa stagione. La prossima sarà diversa per lui, come tanti altri che hanno avuto infortuni, vedi Vlahovic che si è fermato diverse volte. Federico ha raggiunto l'età della maturità, Dusan deve crescere, Kean idem: ragazzi per fare bene ci sono. Come affrontare la gara? Con la rabbia che bisogna aver dentro, le ultime due sono andate male, senza trovare alibi. Pensiamo a chiudere bene".