Il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha parlato a Sky prima della gara contro l'Atalanta:



"Abbiamo giocato mercoledì, siamo nel finale di stagione e c'è bisogno di tutti. Con i risultati di ieri la quota Champions si è alzata minimo a 73 punti. Iling? Ha dimostrato che può giocare, quando lo ha fatto lo ha fatto sempre bene. Oggi gli do fiducia, so che può ripagarla contro una squadra fisica come l'Atalanta. I personalismi? Magari uno pensa più a se stesso nel finale di stagione, ma così non deve essere, facciamo un passettino alla volta e vediamo cosa riusciamo a ottenere".