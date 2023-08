L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato dal Camping World Stadium negli Stati Uniti alla vigilia della sfida amichevole che vedrà i bianconeri affrontare il Real Madrid. Diretta la risposta, riportata dalla Gazzetta alla domanda sullo scambio Lukaku-Vlahovic che, di fatto, ammette sia una possibilità.



MI ADEGUERO' - “Lukaku? Io sono contento della rosa che ho a disposizione, però di fronte a offerte irrinunciabili per esigenze economiche e finanziarie verranno valutate. E io mi adeguerò come ho sempre fatto”.



VLAHOVIC A DISPOSIZIONE - “Vlahovic ha fatto allenamento con tutta la squadra sia ieri che oggi e domani sarà a disposizione. Sarei contento e felice di poterlo schierare per un pezzetto di partita”.



MORATA - "A Morata sono molto legato, ma in questo momento la Juve ha una rosa competitiva, abbiamo 4 attaccanti”.