Altra vittoria per la Juventus, la 16esima su 17 partite di Serie A. Dopo l'1-0 alla Roma, Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn: "Non abbiamo ancora vinto niente, abbiamo fatto buone cose come la qualificazione agli ottavi di Champions League. Ora mancano due partite, vogliamo essere davanti il 29".



SULLA PARTITA - "I ragazzi nel secondo tempo hanno fatto una gara ordinata, Olsen ha fatto delle belle parate, è stata una buona partita. Volevamo dare pressione alla Roma e metterli in difficoltà, potevamo sfruttare meglio le occasioni. Loro hanno avuto più possesso palla, ma non abbiamo concesso niente".



SU MANDZUKIC - "È un giocatore importante e generoso, anche a livello tecnico fa cose importanti. È straordinario, ci dà una mano a centrocampo, come Dybala che ha fatto bene e ci fa uscire da dietro".



SU DYBALA - "Oggi ha fatto una bella partita, magari è uscito arrabbiato, ma è quel calciatore che ci fa giocare bene e oggi ha fatto una delle sue migliori gare".



SULL'ATLETICO MADRID - "La prima sarà da loro, la seconda da noi, dobbiamo farci trovare pronti. Prima però dobbiamo vincere la Supercoppa e andare avanti in Coppa Italia".



SU RONALDO - A Sky Sport, poi, Allegri ha dichiarato: "Ronaldo fuori mercoledì? C'è il 50 e 50 per cento di possibilità che stia fuori".