Tra i migliori in assoluto della stagione della Juve c’è sicuramente il difensore brasiliano. Ecco perché la scelta di lasciarlo in panchina ha del clamoroso. Allegri spiega a Mediaset: “Ha giocato tutte le partite, era diffidato. Bonucci stava meglio, ha fatto anche una buona partita. Dovevamo fare meglio in fase offensiva, non siamo riusciti a ribaltare il risultato. Non era semplice, vincere a Milano non era semplice ma ci abbiamo provato fino in fondo”.