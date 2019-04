Massimiliano Allegri non ha digerito l'eliminazione della sua Juventus nei quarti di finale di Champions League da parte dell'Ajax. E le accuse di Daniele Adani, ex difensore dell'Inter e oggi opinionista di Sky Sport, l'hanno ferito, scatenando il suo nervosismo. Questa l'analisi fatta oggi da Il Corriere dello Sport, che sottolinea come la possibilità più concreta per ritrovare il buon umore possa essere il rinnovo di contratto con i bianconeri, in scadenza il 30 giugno del 2020. Se dovesse arrivare l'addio, invece, a parere del quotidiano, sarebbe Antonio Conte la prima scelta del club in ottica futura.