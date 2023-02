Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pari contro il Nantes:"Ho rivisto ora l'episodio, inutile stare a discutere. Abbiamo fatto 1-1, potevamo fare meglio tecnicamente e di velocità, abbiamo un po' smesso dopo l'1-0. Poi ci siamo riaccesi dopo il pari, ma bisognava segnare più gol. Ora è inutile piangersi addosso, dobbiamo vincere in Francia ma ora pensiamo allo Spezia".



SULL ERRORE NEL GOL - "Di Maria poteva tirare, non si può non fare un fallo in 80 metri. Ma eravamo usciti dalla partita, giocavamo a rallentatore e siamo stati puniti".



SU CHIESA - "Ha ripreso a giocare, ha fatto buone cose. Siamo stati anche un po' sfortunati, ma loro hanno fatto un bel gol".



SULLA PARTITA - "Non si può gestire la palla a uno all'ora, deve viaggiare".



SULLA JUVE CHE VINCE 1-0 - "Non è che voglio la squadra che vince 1-0, è un luogo comune che ormai viene detto ma è inesatto. Sono tutte cazzate che vengono dette, basta chiacchiere. Non volevo arrabbiarmi ma basta guardare i miei numeri, dal Milan alla Juve, per vedere che non è realtà. Le mie squadre hanno sempre segnato almeno 70/80 gol, non parlate di niente e guardate i numeri. Basta riguardare quello che avere detto, non mi fate arrabbiare".