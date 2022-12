Allegri non molla Rabiot. Le buone prestazioni ai Mondiali stuzzicano i club della Premier League inglese, che si muovono per prendere a gennaio il centrocampista francese in scadenza di contratto con la Juventus. Sempre secondo Tuttosport, l'allenatore bianconero non è d'accordo, ma deve finanziare l'acquisto di un terzino.